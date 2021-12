Com retornos importantes, Bahia se reapresenta de olho em decisão

O elenco do Bahia se reapresentou nesta terça-feira, 31, no Fazendão, após o empate com o Atlético-MG, mudando o foco para a decisão na Copa do Brasil diante do Palmeiras, válida pelo duelo de ida das quartas de final.

Nas atividades do dia, o grupo que atuou mais de 45 minutos fez um treino regenerativo, enquanto que os demais jogadores foram ao gramado e realizaram um trabalho sob o comando do técnico Enderson Moreira.

Para o embate, o treinador contará com os retornos do zagueiro Lucas Fonseca e do meia atacante Zé Rafael, que estavam suspensos e não enfrentaram o Galo. A dupla está confirmada no time titular que vai entrar em campo nesta quinta, 2, às 19h15, na Arena Fonte Nova.

Por outro lado, o comandante do Tricolor não contará com o lateral-esquerdo Léo, suspenso por conta da expulsão no confronto das oitavas diante do Vasco. Vale ressaltar ainda que o atleta também não atuará diante do Fluminense no final de semana, pois pertence ao clube carioca.

Com isso, o chileno Mena, que vinha jogando pelo setor de meio-campo, deve ter a chance de atuar na sua posição de origem nas duas próximas partidas do Bahia.

adblock ativo