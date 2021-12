Com retorno do capitão, Sérgio Soares terá força total

Em busca da recuperação e retorno ao G-4, o Bahia começa a preparação para a partida de sábado com uma novidade: não terá desfalques no time titular para enfrentar o Luverdense, na Fonte Nova.

Esta é a primeira vez, desde o início da Série B, que o técnico Sérgio Soares terá a sua disposição todos os principais atletas do elenco. O comandante tricolor vem sofrendo com lesões e suspensões.

Desde a 1ª rodada contra o América-MG, quando Léo Gamalho estava lesionado, o Tricolor não colocou em campo todos seus titulares. Com as lesões de Kieza, ainda na estreia, e Maxi Biancucchi, após a segunda partida, o ataque do Bahia somente contou com o trio 'KGB' nas duas últimas partidas do clube.

Além das lesões, o time vem sofrendo com as recorrentes suspensões por cartões amarelos ou vermelhos. Para o confronto contra o Luverdense no sábado, a equipe não tem atletas suspenso.

O volante Souza, expulso na terceira e na sexta rodada, Wilson Pittoni, que levou vermelho no quarto jogo, e Tony e Titi, que já cumpriram suspensão automática por três cartões amarelos, também desfalcaram o Bahia neste início de Série B. O capitão Titi retoma sua vaga na defesa, que foi ocupada por Jailton no último jogo.

O técnico Sérgio Soares não contará com alguns atletas, mas nenhuma peça titular. O meia Eduardo, que jogou poucos minutos, e Railan, lesionado desde o início da temporada, seguem no departamento médico.

Disputa

Outra peça titular que ficou de fora nestas primeiras rodadas foi o goleiro Jean. O atleta da base Tricolor jogou apenas a 1ª rodada e foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa do Mundial na Nova Zelândia. Como o Brasil foi finalista, ficando com o vice-campeonato, o goleiro retornou apenas na madrugada de segunda-feira, 22.

Quem assumiu a vaga no gol Tricolor com a saída de Jean foi Douglas Pires. Após início de ano irregular, Douglas cresceu de produção e teve ótimas defesas nas últimas partidas do Bahia. Em coletiva na segunda, Jean comentou a disputa: "Douglas está bem e eu quero treinar. A decisão fica para o Sérgio".

O goleiro Jean não participou da atividade de segunda e deve retornar aos treinos nesta terça, 23. Os atletas menos utilizados participaram do jogo-treino de segunda, contra o Confiança-SE. O atacante da base do Bahia, Mateus, fez o único gol da partida. O lateral-esquerdo Ávine iniciou como titular.

