Com retorno de Zeca, Bahia realiza treino técnico na Cidade Tricolor

O Bahia segue a preparação visando o duelo desta sexta-feira, 16, contra o Goiás, no estádio de Serrinha, válido pela 16ª rodada do Brasileirão Série A. Os trabalhos desta terça-feira, 13, no CT Evaristo de Macedo foram voltados à parte técnica.

Inicialmente sob o comando do assistente Sidnei Lobo, todos os jogadores fizeram uma atividade com ênfase na posse de bola em campo reduzido. Em seguida, os titulares se retiraram do gramado e para a realização de um regenerativo.

Com a saída dos onze atletas, os reservas deram sequência com outro trabalho de posse de bola, mas com foco na finalização.

Após resolver questões familiares em decorrência do falecimento de sua mãe, o lateral-esquerdo Zeca retornou aos treinamentos, assim como o volante Ronaldo, que se recuperou de uma virose. Ambos os jogadores fizeram apenas exercícios físicos.

O meia Rodriguinho e o lateral-direito João Pedro seguem com o Departamento Médico. A dupla trabalhou na fisioterapia e na academia da Cidade Tricolor.

Nesta quarta-feira, 14, os comandados de Mano Menezes farão a última etapa da preparação em solo soteropolitano, antes da viagem para Goiânia.

