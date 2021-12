Com retorno de volante, Bahia divulga relacionados para jogo contra o Grêmio

Depois de realizar treino na manhã deste sábado, 10, o Bahia divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Grêmio, na próxima segunda-feira, pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorginho vai contar com 23 jogadores. A delegação tricolor embarcou para Porto Alegre (RS) no início desta tarde.

A novidade na lista é o retorno do volante Edson, que desfalcou o tricolor na última rodada devido uma lesão no joelho. A partida está marcada para as 20h, e será realizada na Arena do Grêmio.

Com nove pontos conquistados, o Bahia inicia a rodada na sexta posição da tabela de classificação. O Grêmio é o vice-líder da competição com 12 pontos.

Veja a lista dos jogadores relacionados:

Goleiros: Anderson, Jean e Rafael

Zagueiros: Eder, Lucas Fonseca, Rodrigo Becão e Tiago

Laterais: Eduardo, Juninho Capixaba e Matheus Reis

Volantes: Edson, Feijão, Matheus Sales, Renê Júnior e Juninho

Meias: Allione, Ferrareis, Vinicius e Zé Rafael

Atacantes: Edigar Junio, Gustavo, Maikon Leite e Mendoza

