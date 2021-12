Com retorno de Gilberto, Bahia deve ter força máxima contra o Atlético

O técnico Enderson Moreira deve mandar a campo os seus titulares na partida desta quinta-feira, 21. A grande novidade fica pelo retorno do atacante Gilberto, que foi poupado no jogo do último domingo, contra o Jequié, quando deu lugar a Fernandão que fez quatro gols, mas deve começar no banco de reservas.

A partida do final de semana serviu também para Elton e Ernando se garantirem. O volante retornou após dois meses parado. Já o zagueiro substituiu Jackson que estava suspenso e foi bem

”Eu tenho alternado como titular, alguns jogos no time reserva, e procuro sempre fazer o meu melhor. O importante é mudar uma peça ou outra, mas o time seguir forte e vencendo”, comentou o defensor.

Na tarde desta quarta, 20, no Fazendão, Enderson finalizou a preparação para a partida. No início, o grupo se reuniu no auditório do clube para assistir o vídeo do jogo anterior.

Depois, os jogadores desceram ao gramado e o treinador comandou um treinamento de posse de bola. Poupado do treino da terça, 19, o zagueiro Lucas Fonseca treinou normalmente e vai pro jogo.

