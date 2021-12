Com retorno de Elber, Bahia treina em dois turnos no Fazendão

O Bahia deu sequência à sua preparação da intertemporada, nesta terça-feira, 25, no Fazendão. Com treinamento em dois turnos, o grupo aprimorou a parte física e participou de atividade com bola.

Pela manhã, o técnico Roger Machado trabalhou posse de bola. À tarde, o elenco treinou sob o comando do preparador físico Paulo Paixão.

Com uma hérnia de disco, o zagueiro Ernando ficou apenas na fisioterapia. Em contrapartida, o atacante Elber, que se recupera de lesão, desceu para o gramado e trabalhou normalmente.

