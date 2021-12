Com retorno de Artur, Bahia está pronto para encarar o Grêmio

Com um tradicional recreativo, o Bahia encerrou na tarde desta terça-feira, 15, a preparação para encarar o Grêmio. O duelo será nesta quarta, 16, às 19h15, em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão Série A.

Assim como no dia anterior, as atividades ocorreram no Centro de Treinamento (CT) do Internacional. No rachão, a equipe de Artur, Flávio e Juninho venceu por 2 a 1 o time de Anderson, Élber e Gregore. Os gols do triunfo foram marcados por Lucca e João Pedro.

Em seguida, os titulares fizeram uma sessão nas banheiras com gelo e na piscina aquecida. Enquanto isso, os demais atletas aprimoraram as finalizações e cobranças de faltas frontais. A novidade da preparação ficou por conta do atacante Artur, que se recuperou de uma virose e está à disposição de Roger Machado.

Depois do treino, os jogadores seguem concentrados até horas antes do confronto.

