Com resultado ruins em casa, Bahia tenta voltar aos trilhos contra o Internacional

A reta final do Campeonato Brasileiro Série A afunila a disputa desde a corrida contra o rebaixamento até a briga pelo G-6, que garante classificação para a Libertadores. O desgaste e as tensões à flor da pele são visíveis até o momento da competição, que abre neste sábado, 25, sua 28ª rodada. O Bahia, por sua vez, tenta driblar a oscilação dos últimos confrontos, e vê, diante do Internacional, neste sábado, às 19h, na Arena Fonte Nova, a chance de retomar o caminho dos triunfos.

Nos últimos 5 jogos, com 15 pontos em disputa, o Tricolor somou apenas 4. Com resultados ruins como mandante, foram duas derrotas contra Athletico Paranaense e Ceará, e um empate em seus domínios. O último triunfo do Bahia em casa aconteceu há exatos um mês. Na oportunidade recebeu o Botafogo pela 21ª rodada, e venceu o alvinegro carioca por 2 a 0.

Antes do treino desta quinta-feira, 24, o técnico Roger Machado falou sobre a falta de triunfos jogando em casa, e explicou que o alerta é ligado quando a equipe não vence, mas destacou o sucesso quando visita seus adversários.

“Preocupa sempre quando você não vence. A sequência de resultados em casa que não pontua como gostaria, não nos gera preocupação, assim como dos jogos que não estamos vencendo em casa, estamos vencendo fora. Dos últimos cinco fora, vencemos quatro. O fator local, faz uma diferença a favor do mandante. Nesses três jogos, não tem feito. Mas tem jogos em casa que temos a possibilidade de voltar a vencer", indicou o treinador.

Mudanças

Para voltar a pontuar dentro de casa, Roger pode apostar na juventude de Marco Antônio, e nas boas atuações de Arthur Caíke. "Pode ser o momento [do Marco Antônio], pode ser o momento do Arthur Caíke, que tem entrado tão bem quanto ele, pode ser a continuidade do Guerra, que, na minha opinião, jogou bem. Tenho boas opções, dependendo da leitura do que o Inter virá, podemos lançar jogadores com características diferentes", destacou Roger.

O Bahia não deve contar com a volta do lateral Moisés, em recuperação de uma lesão muscular na coxa, e do atacante Élber, que cumpre suspensão.

adblock ativo