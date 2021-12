Com respaldo de ter parado Neymar, Bahia apresenta zagueiro

Novo contratado do Bahia para as próximas duas temporadas, o zagueiro Demerson foi apresentado oficialmente nesta terça-feira no Fazendão. O jogador, que disputou a Série A em 2012 pelo Cortiba, chega com o aval do treinador Jorginho. E o respaldo de ter sido observado pelo técnico do tricolor baiano em uma partida em que ficou com a missão de marcar logo Neymar, quando jogou o Campeonato Paulista de 2011 pelo Botafogo-SP.

"Foi a partida que marcou a volta de Ganso. O treinador me deu essa incumbência. Essa partida inclusive me abriu muitas portas. Naquele jogo, ele não fez gol (o Santos venceu por 2 a 1, gols de Elano e Ganso), consegui marca-lo muito bem".

Com um 1,84m, Demerson indica que sua principal característica é a velocidade: "Sou destro, mas não tenho dificuldade de jogar do outro lado. Mas minha principal virtude é a velocidade. Gosto de antecipar jogada, se precisa dar o combate fora da área, sair jogando".

Como vinha treinando normalmente na pré-temporada do Coritiba, o zagueiro afirmou que depende apenas de regularizar sua documentação para estar apto a estrear pelo Bahia. No setor, Demerson vai encontrar a concorrência dos titulares Titi e Danny Morais, além dos reservs Brinner, contratado junto ao Botafogo-RJ, e Diego, da equipe sub-23 do Tricolor baiano.

Ficha técnica de Demerson

Nome completo: Demerson Bruno Costa

Data de Nascimento: 16/03/1986

Local de Nascimento: Belo Horizonte/MG

Altura: 1,84m

Peso: 81kg

Clubes que atuou: Atlético/MG, América/MG, Corinthians/AL, Luziânia/DF, Itaúna/MG, Cruzeiro/MG, Goytacaz/RJ, Cabofriense/RJ e Coritiba (PR).

Títulos: Bicampeão paranaense (2010 e 2012) e campeão brasileiro - Série B (2010).

