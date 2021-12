Com "reforços" em campo, Bahia se reapresenta no Fazendão

Depois do empate em Porto Alegre no domingo, 3, o elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta terça-feira, 5, no Fazendão com duas novidades.

Fora da última partida por conta de um edema na coxa direita, o meia Marquinhos Gabriel treinou normalmente com os companheiros, assim como o atacante Wallyson, recuperado de uma lesão muscular de grau 2 - que o tirou de combate desde o dia 17 de outubro.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Grêmio fizeram apenas trabalho regenerativo na academia, enquanto os reservas pegaram no batente sob os olhares do técnico Cristóvão Borges.

Durante as atividades, o treinador dividiu a equipe em grupos para trabalhar fundamentos e realizar alguns trabalhos técnicos, como posse de bola, troca de passes e aprimorar a marcação.

Com a semana livre para trabalhar, os atletas se reapresentam na tarde desta quarta-feira, 6, para dar sequência à preparação para o duelo de sábado, 9, contra o Atlético-MG, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 38 pontos, o Esquadrão ocupa a 15ª posição, enquanto o Galo, com 48, é o sexto colocado.

