Com reforço, Bahia já treina para pegar o Flamengo

Depois de ter cumprido suspensão no jogo do último domingo, 28, contra o Goiás, o zagueiro Lucas Fonseca está à disposição do técnico Cristóvão Borges para reforçar o Bahia no duelo da noite da próxima quarta-feira, 31, contra o Flamengo.

O defensor tricolor participou do treino tático que o técnico Cristóvão Borges comandou na tarde desta segunda-feira, 29, no Fazendão.

Os titulares fizeram apenas um treino regenerativo na academia de musculação do clube.

No jogo contra o Esmeraldino, Lucas Fonseca havia sido substituído por Rafael Donato, mas, a julgar pela sequência que teve como titular desde o início do Brasileirão, deverá reassumir o seu posto ao lado de Titi.

Quem está fora da partida contra o rubro-negro carioca é o jovem volante Feijão, que acumulou três cartões amarelos e está suspenso. Fahel, que havia sido preterido por Cristóvão Borges, deve voltar ao time.

Nesta terça-feira, 30, o elenco tricolor volta a treinar às 15h e Cristóvão Borges fará os últimos ajustes antes de enfrentar o Flamengo.

