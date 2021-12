Com Ramírez, Bahia segue preparação para pegar o Inter

Com o retorno do meia 'Índio' Ramírez, o Bahia trabalhou nesta sexta-feira, 25, no CT Evaristo de Macedo. O Esquadrão tem compromisso marcado para no domingo, 27, quando irá enfrentar o Internacional, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O duelo é válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série A

>>Gregore avalia temporada do Bahia e afirma: "Temos que reagir logo"

Antes dos trabalhos com bola, o grupo assistiu um vídeo sobre lances da derrota por 4 a 3, contra o Flamengo. Na sequência, os jogadores fizeram exercícios físicos na academia da Cidade Tricolor e depois desceram para o gramado.

A primeira atividade promovida pelo técnico Dado Cavalcanti foi um treino técnico com foco na troca de passes e dribles. Em seguida, foi a vez de aprimorar a posse de bola e marcação sob pressão.

O comandante ainda aplicou um tático onde escalou a equipe titular que deve ir a campo contra o Colorado no domingo. Por fim, alguns atletas ainda ficaram exercitando as finalizações em um treinamento de chutes ao gol.

Além do colombiano, que foi reintegrado ao grupo após ser afastado pela suspeita de racismo no jogo contra o Flamengo, outro que voltou aos trabalhos foi o atacante Fessin, recuperado do incômodo muscular na coxa.

Os atletas do time sub-20, Luiz Felipe e Thiago, treinaram novamente na equipe profissional. Em contrapartida, o atacante Élber segue com dores no tornozelo e passou o dia tratando com os fisioterapeutas do clube.

O Tricolor volta ao batente neste sábado, 26, quando finalizará a preparação visando o duelo contra a equipe gaúcha.

adblock ativo