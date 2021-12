Com ‘rachão', Bahia encerra preparação para pegar o São Paulo

O Bahia encerrou nesta terça-feira, 21, no CT do Palmeiras, a preparação para o duelo de ida contra o São Paulo. O jogo, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, será realizado nesta quarta, 22,

O último treino teve trabalho técnico e tático, com atividade em campo reduzido e ensaios de bola parada. Mas o que animou mesmo os atletas foi o ‘rachão’. O recreativo, que teve Moisés e Fernandão como goleiros, contou com a participação até de Roger.

Concentrados na capital paulista desde o último confronto, contra o mesmo São Paulo, pelo Brasileirão, o atacante Artur falou, em coletiva na tarde desta terça, 21, sobre o trabalho que tem sido feito para que o Esquadrão retorne a Salvador com a vitória na bagagem.

Artur tem sido uma das peças importantes do esquema de Roger Machado

“A gente viu o jogo, vimos nossas falhas, nossos erros. Vimos também os pontos positivos que tivemos lá no Morumbi. O Roger deu boas dicas para fazer um bom jogo na quarta-feira”, disse.

No duelo anterior, o comandante inovou no esquema com três volantes. Com isso, o Tricolor baiano conquistou um empate em 1 a 1 fora de seus domínios. No entanto, Artur garante que a postura do Bahia nesse segundo confronto será mais ofensiva.

“Roger sempre pede para gente ir para cima. Nesse jogo, aliás, a gente segurou um pouco mais. Sabemos da dificuldade de jogar no Morumbi, mas a gente vai para sair com resultado importante para decidir em casa”, concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

