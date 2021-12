Com quatro gols de Rodallega, Bahia vence Fortaleza e respira na Série A

Após oito jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Bahia espantou a má fase em grande estilo graças a um estreante no time titular.

Sem seu principal jogador, Gilberto, coube ao Tricolor de Aço depositar as esperanças no atacante colombiano Hugo Rodallega, 36 anos, que pintou, dançou, cantou, pediu música e marcou quatro gols na vitória do Bahia por 4 a 2 sobre o Fortaleza na noite do sábado, 5, no estádio de Pituaçu pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O jogo

Se o jogo começou preocupante para o Esquadrão, com o pênalti desperdiçado por Rodriguinho aos 12 minutos de jogo, o colombiano tratou de acalmar pouco antes do intervalo ao aproveitar falha na zaga do Fortaleza e encher o pé para completar passe de Rossi. Bahia 1 a 0.

Na volta do intervalo, Rodallega voltou ainda mais inspirado e contou com erro crasso do goleiro Marcelo Boeck, que saiu tocando errado e entregou a bola para Maycon Douglas. O atacante do Bahia achou Rodallega dentro da área e o centroavante não perdoou. Dois minutos depois, Rodallega voltou a marcar após aproveitar cruzamento de Juninho Capixaba. Bahia 3 a 0 aos 20 do segundo tempo.

Quando a partida parecia tranquila, a torcida tricolor tomou um susto, e o mandatário do clube, Guilherme Bellintani, chegou a passar mal, quando Yago Pikachu, aos 24, e Mateus Vargas, aos 28, diminuíram para a equipe cearense.

Para a sorte da nação tricolor, a noite era mesmo de Rodallega, que marcou seu quarto gol na partida, algo que não ocorria no Campeonato Brasileiro desde 2015, em nova falha de Marcelo Boeck e pôs números finais ao confronto.

Com o resultado, o Bahia respira um pouco na tabela do campeonato, apesar de não subir de posição, já que abre três pontos da zona de rebaixamento com um jogo a mais que o América-MG. O tricolor volta a campo no próximo sábado, 11, para enfrentar o Santos. A partida será na Vila Belmiro, às 21h.

