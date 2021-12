Com prováveis contratações, Bahia pode ficar com 6 opções nas laterais

Seguindo a linha do pensamento de Guto Ferreira, que planeja contar com um grupo de atletas numeroso para encarar a maratona de jogos do primeiro semestre de 2017, o Bahia deverá dar ao seu técnico um leque de opções para cada setor do time.

A começar pelas laterais, que vão ter no mínimo três nomes para cada lado. Isso se o Tricolor concluir as negociações com os dois jogadores que, segundo o presidente Marcelo Sant’Ana, já treinam no Fazendão, mas ainda não foram anunciados oficialmente por faltarem alguns detalhes nas negociações.

Os reforços seriam o jovem Matheus Reis, de 21 anos, e o rodado Wellington Silva, 28. O lateral esquerdo Matheus estreou pelo profissional do São Paulo em 2015 e, no Brasileirão do ano passado, disputou 15 partidas (14 como titular). Ele viria por empréstimo de um ano.

O acordo seria semelhante àquele com Wellington, que tem contrato com o Fluminense até o final de 2018. “Mas ainda estamos acertando algumas coisas. Falta pouco, só que tem outras situações também”, disse o empresário do atleta, Maickel Portela, que está em Salvador.

Polivalente, o lateral carioca – que costuma atuar pela direita, mas joga também do outro lado – já defendeu potências como Grêmio, Flamengo e Internacional. No Brasileiro de 2016, fez 32 jogos pelo Flu, todos como titular. Porém, tem sofrido com as críticas de parte da torcida.

Um dos problemas para a vinda de Wellington Silva é seu alto custo mensal. No Tricolor das Laranjeiras, ele ganha salário de aproximadamente R$ 180 mil.

Inchaço?

O Bahia já conta no elenco com Eduardo – titular em 2016 – e Tinga na direita; Pablo Armero e Juninho na esquerda. Este último, prata-da-casa, deverá receber chances, de acordo com declaração do presidente Marcelo Sant’Ana.

Quanto a Tinga, a intenção, em princípio, não é emprestá-lo ou rescindir seu contrato. O jogador, alvo de perseguição da torcida em boa parte da temporada, tem vínculo com o Esquadrão até o final de 2017. “Se surgir alguma coisa, podemos analisar, mas Tinga tem contrato e segue no clube. Não terminou o ano como titular, mas pode ser útil. Joga também como lateral esquerdo e o Bahia perdeu um atleta nesse setor [Moisés]”, afirmou o agente do lateral gaúcho, Jorge Baidek. Segundo o empresário, Tinga não recebeu proposta neste mercado de fim de ano, apenas uma sondagem do Botafogo durante a disputa do Campeonato Brasileiro.

Além dos quatro alas já certos para 2017 e das duas prováveis contratações, o Bahia ainda tem que resolver uma pendência: o lateral direito Hayner, fora dos planos para a temporada, não interessa mais ao Náutico e tem feito a pré-temporada no Fazendão.

Na quarta-feira, 4, os jogadores usaram pela primeira vez o campo do CT após a reapresentação de segunda, 2. O trabalho foi voltado para a parte física. Único contratado até agora, Armero chegou na quarta a Salvador e realizou exames.

