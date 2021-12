Com presença de Kleina, Charles comanda treino no Fazendão

O novo treinador do Bahia mostrou na prática que o auxiliar será seu braço direito. No treino coletivo desta quinta-feira, 14, Gilson Kleina só observou o trabalho de Charles Fabian, que fez mudanças na equipe para enfrentar o Corinthians no sábado, 16, às 21h, na Arena Itaquerão, em São Paulo.

Na atividade, o ex-interino escalou Railan, Raul e Maxi nos lugares dos suspensos Roniery, Guilherme e Rhayner. Depois de cumprir suspensão, Titi foi escalado na vaga de Lucas Fonseca.

Gripado, Marcos Aurélio não treinou. Emanuel foi testado, mas quem brilhou foi Branquinho, autor de dois golaços no triunfo dos reservas por 2 a 0.

