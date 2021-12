Com presença de Elton e Guerra, Bahia se reapresenta no Fazendão

Após empatar com o Palmeiras no último domingo, 11, o elenco do Bahia se reapresentou e voltou a treinar na manhã desta terça-feira, 13. O esquadrão terá a semana inteira de preparação antes de enfrentar o Goiás no próximo domingo, 18, às 16, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Na atividade desta terça, o Tricolor contou com os retornos dos meias Elton e Guerra, que recuperados de lesão, treinaram normalmente com o restante do grupo. Quem atuou por menos de 45 minutos na última partida participou de um treino técnico comandando por Roger Machado.

Os jogadores que foram titulares contra o Palmeiras foram poupados e fizeram apenas atividades regenerativas na sala de musculação do clube. Quem também ficou de fora do treino foi o lateral-direito Nino Paraíba, que com dores na parte anterior da coxa, ficou no departamento médico.

Já Rogério, Iago e Ernando seguem em tratamento no departamento médico do clube. O elenco Tricolor volta aos trabalhos na manhã desta quarta, 14.

adblock ativo