Eram quase dois meses sem marcar. Então, é compreensível que Hernane tenha feito tamanho desabafo depois de marcar nos acréscimos o gol do triunfo do Bahia. “Nós vamos subir!”, gritava para a torcida, antes de admitir o que sentia: “A sensação é de alívio”.

Daniel Dórea Com premonições e muita emoção, Hernane festeja fim do jejum

Segundo ele, várias pessoas previram que seu jejum acabaria nesta terça-feira, 8. “Recebi quatro mensagens de amigos no whatsapp dizendo que eu faria o gol. Um deles disse que sonhou com isso. E Deus me deu essa bênção”, comemorou.

O técnico Guto Ferreira também reivindicou a premonição: “Falei com Hernane hoje pela manhã: ‘alguma coisa me diz que hoje você vai marcar’”.

Além do Brocador, que chegou a 10 tentos na Segundona, outros jogadores se emocionaram bastante. Renato Cajá e Victor Rangel foram às lágrimas. O machucado Juninho também, e ele recebeu justa homenagem de Hernane: “É o coração do nosso time. Peço que não tenha acontecido nada grave e ele possa seguir nos ajudando”.

O meia, com lesão no tornozelo esquerdo, já foi vetado da próxima partida.

adblock ativo