Com prazo apertado, Bahia tenta regularizar Adu

O Bahia tem cerca de dez dias para fazer com que o ganês naturalizado norte-americano Freddy Adu tire toda a documentação necessária para atuar no futebol brasileiro.

Na manhã desta segunda-feira, 25, a assessoria de imprensa tricolor lembrou que o clube tem até o dia 5 de abril - data de fechamento da janela internacional - para dar entrada no registro da Fifa.

Mas, para ser registrado na entidade máxima do futebol, o atleta teria antes que dispor de um RG, de um CPF e de um visto de trabalho brasileiro.

Por isso, o Bahia corre contra o tempo. Ainda de acordo com a nota, o clube teria buscado ajuda com um escritório em Brasília para tentar agilizar o processo.

As inscrições para o Campeonato Baiano se encerram no dia 24 de abril. O Bahia informou também que Freddy Adu ainda não assinou contrato, mas ponderou que, se não der tempo de inscrever o jogador para o estadual, ele será contratado para o Campeonato Brasileiro - a direção tricolor diz ainda que, com Adu em lugar de Kléberson, o clube poderá economizar na folha salarial.

Moeda de troca - Freddy Adu foi oferecido ao Bahia pelo Philadelphia Union, que demonstrou interesse na contratação do meia Kléberson.

O tricolor, então, aceitou ceder Kléberson e receber Adu como moeda de troca até o final do ano, por empréstimo. Adu chegou em Salvador na última quinta-feira, 21, e decidiu ficar no Esquadrão.

