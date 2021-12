Com portões fechados, Bahia recebe Mogi Mirim pela Série B

Jogar com os portões do estádio fechados incomoda qualquer time mandante de uma partida. Em casos como o do Bahia, então, cuja torcida é conhecida pela fidelidade ao clube, o fato se torna uma grande preocupação. No entanto, a história sugere que não há o que temer.

Às 19h30 desta sexta-feira, 15, o Esquadrão recebe o Mogi Mirim pela segunda rodada da Série B, em Pituaçu. A proibição de a torcida entrar no estádio se deve à punição de um jogo que o Bahia sofreu pela briga entre torcedores na vitória por 3 a 0 sobre o Figueirense, em setembro passado, em Feira de Santana, pela Série A.

Embora ninguém negue que atuar ao lado da torcida seria uma vantagem, o fato é que as arquibancadas vazias não tiram o favoritismo tricolor diante da equipe do interior paulista, que largou nesta Série B com derrota de 2 a 1 para o Criciúma em casa. Já o atual bicampeão baiano estreou como visitante e empatou em 1 a 1 com o América-MG.

Será a oitava vez que o Bahia cumprirá punição de atuar sem público. Nas sete anteriores, não perdeu. Foram quatro vitórias e três empates. Além da superioridade técnica, a adaptação ao clima da cidade e o conhecimento das peculiaridades do gramado podem fazer diferença. Fora que os adversários, por vezes, reclamam do desgaste das viagens.

Dos sete times que o Bahia enfrentou sob penalização deste tipo, quatro tiveram de viajar mais de 1.200 km, incluindo, em alguns casos, ou trecho de ônibus ou voo com escalas. As três exceções com relação aos exagerados trajetos foram os frágeis Treze, de Campina Grande-PB, a 850 km de Salvador, ASA , de Arapiraca-AL, a 480 km, e América, de Propriá-SE, a 410 km.

Em 2006, o clube paraibano levou 3 a 1 em Camaçari. No ano seguinte, os outros dois, que viajaram de ônibus, levaram 2 a 0 na Fonte Nova. Os três jogos foram pela Série C.

Bahia forte

O Mogi Mirim, que chegou ontem à capital baiana, viajou 156 km por terra de sua cidade-sede para São Paulo. De lá, foram mais 1.600 km de avião até Salvador.

Ciente do favoritismo de sua equipe, o técnico Sérgio Soares declarou: "A presença do torcedor é sempre importante. Já estamos acostumados ao comparecimento expressivo dos tricolores ao estádio. Hoje, vamos viver uma situação atípica. Porém, confio que conseguiremos criar uma atmosfera a nosso favor durante o jogo e sair com o triunfo".

Na sequência, Soares emendou: "Às vezes, é até melhor trabalhar com o silêncio. É bom para orientar o time. O atleta não vai dar aquele 'migué': 'Não deu para ouvir, professor!' (risos). Lógico que, mesmo com o barulho que os 'cornetas' fazem no estádio, é melhor jogar com a torcida. A gente já está acostumado com a 'cornetagem' durante a partida, e o incentivo da maioria vence. Portanto, a gente precisa saber hoje trabalhar com a arquibancada vazia".

Presença certa

Sem jogar desde 25 de abril, quando o Bahia levou 3 a 0 do Vitória da Conquista pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano, o centroavante Léo Gamalho, recuperado de edema numa panturrilha, tem presença certa no jogo desta sexta.

No mínimo, ele ficará no banco de reservas. Contudo, o mais provável é que seja titular na vaga de Kieza, que, com um estiramento muscular, ficará três semanas no departamento médico.

"Kieza será uma falta sentida, pois vive grande momento. Porém, é preferível valorizar quem vai entrar. A gente tem boas opções. Ganhei o retorno de Léo Gamalho, que conseguirá manter o bom nível do nosso ataque", disse o técnico Sérgio Soares.

"Pelo período que ficou se recuperando no Fazendão, se Léo não suportar os 90 minutos de jogo, sei que, ao menos, boa parte disso ele vai suportar. E é o que a gente precisa", emendou.

Em relação ao restante do time, Tony, Titi, Pittoni, Souza e Maxi, poupados do empate sem gols de terça, contra o Luverdense, pela Copa do Brasil, estão de volta. Os recém-contratados Adriano, lateral, e Jaílton, zagueiro, devem ficar no banco de reservas.

Mudanças no Mogi

Edinho Nascimento, filho de Pelé e técnico do Mogi Mirim, vai mudar o time para enfrentar o Bahia. Na primeira rodada, o Sapão levou 2 a 1 do Criciúma. "Um time leve, dinâmico, que vai marcar e ter e velocidade para surpreender", disse o técnico.

O presidente é Rivaldo, astro da Seleção campeã da Copa de 2002. O ex-atacante, por sinal, também está inscrito como atleta do clube e planeja entrar em campo no decorrer desta Série B.

Jogos do Tricolor sem público

23/04/2005

Série B

- Bahia 3x1 Anapolina l Feira de Santana (Joia da Princesa)

19/11/2006

Série C

- Bahia 3x1 Treze l Camaçari (Armando Oliveira)

30/11/2006

Série C

- Bahia 2x2 Criciúma l Camaçari (Armando Oliveira)

14/07/2007

Série C

- Bahia 2x0 ASA l Salvador (Fonte Nova)

22/07/2007

Série C

- Bahia 2x0 América de Propriá-SE l Salvador (Fonte Nova)

10/05/2008

Série B

- Bahia 1x1 Fortaleza l Feira de Santana (Joia da Princesa)

07/09/2014

Série A

- Bahia 0x0 Coritiba l Salvador (Arena Fonte Nova)

