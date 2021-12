Com passe livre, futuro de Lulinha no Bahia é incerto

Com o fim do seu contrato com o Corinthians, o meia-atacante Lulinha agora é o dono do seu passe. O jogador, que veio por empréstimo da equipe paulista, está no Bahia desde março do ano passado, atuou em 67 partidas no tricolor baiano, marcando nove gols nas duas temporadas.

Aos 22 anos, ainda busca uma regularidade em sua carreira. Aposta precoce no Corinthians (subiu para o profissional em 2007, aos 17 anos), o jogador ainda não conseguiu se firmar como titular em nenhuma das equipes que passou (antes do Bahia, Lulinha jogou em Portugal no Olhanense e no Estoril, ambos sem sucesso).

No Bahia, não foi diferente, apesar de fazer algumas boas atuações quando entrava no segundo tempo, com o próprio jogador afirmando que era encarado como um "amuleto" pela torcida do tricolor baiano

"Sempre quando entrava nos jogos fazia aquela bagunça, e aí o pessoal passou a me chamar de amuleto. E pegou. Falam bastante que quando eu entro, mudo a história do jogo. Pra mim foi uma experiência muito boa jogar no Bahia. Fomos campeões baianos, e é sempre importante para o jogador ter título. É uma torcida muito grande", declarou, em entrevista ao portal Uol.

Sobre o futuro, Lulinha agora aguarda propostas pare definir onde jogará na temporada 2013. O gerente de futebol do Bahia, Paulo Angioni, ainda não descartou o interesse no meia.

Até então, era o Corinthians que pagava o salário de Lulinha no Bahia. Antes do final da temporada, rumores indicavam que o Flamengo também estaria interessado em sua contratação, o que não foi confirmado.



