Com palestra sobre VAR, Bahia encerra preparação para decisão

Os jogadores do Bahia encerraram a preparação para encarar o Palmeiras com um treino fechado à imprensa na tarde desta quarta-feira, 1, no Fazendão. O confronto contra a equipe paulista ocorre nesta quinta-feira, 2, às 19h15, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Antes das atividades do dia, os atletas e comissão técnica assistiram a uma palestra para tirar dúvidas sobre a utilização do árbitro de vídeo (VAR). O sistema será implantando na partida em Salvador, que vale vaga na semifinal da competição nacional. Em seguida, os jogadores foram a campo e finalizaram os trabalhos visando o confronto.

Em entrevista coletiva antes da atividade no Fazendão, o técnico Enderson Moreira fez mistério e não confirmou o time que enfrentará o Verdão na noitde desta quinta (confira a coletiva abaixo).

"Não gosto de ficar revelando equipe titular, porque ainda tem um treino. Os jogadores saíram (contra o Atlético-MG) extremamente extenuados. Tem jogador que, se o jogo fosse hoje, não teria a mínima condição de participar. A gente precisa dessas 24 horas para ter certeza dos atletas que vão jogar. Atleta com dificuldade de recuperar não pode participar. A sequência pesa para todos e chega ao ponto que ele não vai dar conta. E são jogos decisivos. Amanhã é um jogo importante e precisamos da energia do torcedor para que ele possa apoiar muito”, disse o treinador.

Apesar de esconder a equipe, o comandante Tricolor deve mandar a campo a seguinte escalação: Anderson; Bruno, Tiago, Lucas Fonseca e Mena; Gregore, Élton, Vinícius e Zé Rafael; Edigar Junio e Gilberto.

📱AO VIVO - Acompanhe a entrevista coletiva do técnico Enderson Moreira no Instagram do Esquadrão (@ecbahia) #BBMP pic.twitter.com/WOgwUHjHkC — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 1 de agosto de 2018

