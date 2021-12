Com oito pendurados, Bahia não quer 'amarelar' contra a Lusa

De volta ao time principal, após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo, o volante Fahel sabe o quão difícil ainda é o cenário tricolor no Campeonato Brasileiro. Em 16º lugar, o Bahia, com 37 pontos, está apenas a quatro da zona de rebaixamento e não vence há seis partidas. Se não bastasse, oito jogadores estão pendurados para o duelo contra a Portuguesa, domingo, 4, às 18h30, no Canindé: os titulares Lomba, Titi, Danny Morais e Diones, além dos reservas Cláudio Pitbull, Elias, Lucas Fonseca e Lulinha.

O aperto, em parte, justifica o singelo trocadilho disparado por Fahel em entrevista ao ESPORTE CLUBE. "Não podemos amarelar, (risos) de jeito algum. Em campo, precisamos vencer, seja quem for, onde for. Além disso, não podemos levar cartões bobos. Não ficar suspenso nesta reta final é imprescindível", diz com propriedade. Ser punido pela arbitragem é uma situação bastante corriqueira ao camisa 7 do Bahia. Em 29 partidas pela Série A nesta temporada, Fahel foi o atleta mais advertido do elenco tricolor até aqui, com 12 cartões amarelos. Retorna ao time justamente após a 4ª suspensão.

Agora, promete mais cautela, mas com ressalvas. "Ok! Eu recebo muito cartão. Peço desculpas por isso. Mas, na maioria, porque reclamo. Não por jogadas desleais. Acho muito injustiça da arbitragem. Tomo as dores dos meus companheiros e cobro. Aí, sou punido. Jorginho já conversou comigo. Estou atento a isso e vou tentar evitar ao máximo agora. Não posso prejudicar o grupo".



Números DataFolha - A preocupação de Fahel é lembrada no discurso de Jorginho. Para o técnico, um dos principais motivos da queda de rendimento da equipe, coincide justamente com a ausência de peças preciosas no time. "Volta e meia perdemos jogadores por conta de suspensão. Isso complica o entrosamento da equipe", disse Jorginho na antevéspera do empate diante do Grêmio.

De acordo com números do DataFolha, o Bahia é o segundo clube que mais recebeu cartões amarelos no campeonato deste ano. Em 33 rodadas disputadas, o time azul, vermelho e branco soma 95 cartões. Destes, 94 amarelos e apenas 1 vermelho (Mancini). O Cruzeiro lidera este ranking - 103 cartões totais, 97 amarelos e 6 vermelhos.O "excesso de vontade", como justifica Fahel, tem influído diretamente na escalação do Bahia.

Até agora, das 33 rodadas, em 21 delas - ou seja, 64% do certame -, quem esteve à frente do comando tricolor precisou 'quebrar a cabeça' para selecionar os onze titulares por conta, exclusivamente, de suspensões (expulsão, terceiro amarelo e punição do STJD). Com desfalques - por conta do apito -, o Bahia somou quatro vitórias, nove empates e oito derrotas (33%). A título de curiosidade, em 2011, o Bahia findou a campanha na Série A, com 102 amarelos e 7 vermelhos.

Os mais amarelados do Bahia: Fahel (12); Danny Morais (11) e Titi (11); Jones Carioca (7), Lomba (5), Diones (5) e Fabinho (5).

