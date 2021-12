Com oito desfalques, Bahia dá sequência em preparação visando o Palmeiras

O Bahia teve muitos desfalques no treinamento desta quarta-feira, 13, no Fazendão. Os laterais Nino e Moisés, os zagueiros Lucas Fonseca e Juninho, e os meio-campistas Flávio e Gregore foram poupados do trabalho com bola, mas se exercitaram na sala de musculação.

Junto com esses atletas, todo o grupo Tricolor iniciou a preparação com um trabalho físico na academia comandada pelo preparador Paulo Paixão, antes do treinamento no campo. Em seguida, Roger Machado promoveu um trabalho técnico, focados na troca de passes e finalizações.

Na segunda parte, o treinador junto, com os auxiliares, comandaram um trabalho tático de posse de bola. No exercício, os atletas foram divididos em dois times e se enfrentaram em campo reduzido.

Além dos jogadores poupados, Marco Antônio e Elton também não desceram ao gramado e ficaram apenas no Departamento Médico (DM) do clube.

Na tarde desta quinta, 14, a equipe volta a se apresentar às 15h, no CT do Fazendão.

