Com novo técnico, Bahia visita o Timão e tenta sair da zona

Como diria o verbete popular, o Bahia está com o Corinthians 'atravessado na garganta'. O Timão foi o responsável pela eliminação do Tricolor da Copa do Brasil, há dez dias. Mais do que isso, a equipe de Mano Menezes impôs aquela que é a derrota pela maior diferença de gols até agora na temporada do Esquadrão: 3 a 0, na partida de ida, no dia 23 de julho, em São Paulo.

Neste sábado, 16, Bahia e Corinthians se enfrentam pela terceira vez em menos de um mês. Novamente o encontro será no Itaquerão, às 21h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desta vez, porém, o Tricolor conta com um trunfo para encerrar a trilogia com um final feliz. Ex-Palmeiras e Ponte Preta, o novo treinador do Esquadrão, Gilson Kleina, pode dizer que conhece como poucos o Corinthians. A vantagem vai além: nos últimos três anos, desde que se mudou para São Paulo, o técnico conseguiu um aproveitamento bastante favorável contra o Timão.

São sete jogos, com três vitórias para Kleina, três empates e uma derrota - aproximadamente 57% de aproveitamento. A última derrota aconteceu há mais de dois anos, ainda pela Macaca: 2 a 1 para o Corinthians do técnico Tite no dia 15 de abril de 2012, pela primeira fase do Campeonato Paulista.

No jogo seguinte, uma semana depois, já pelas quartas de final, Gilson revidou: 3 a 2 no Morumbi, deixando o Timão fora das semifinais do estadual. No Palmeiras, seu último clube, Kleina não perdeu nenhum clássico. Foram dois empates, ambos pelo Paulista.

Mas o momento, segundo ele, não é de empolgação. Prestes a fazer sua estreia, Gilson já sabe o que espera do time: uma melhora gradativa. "Meu trabalho é a manutenção do Bahia, querendo algo mais. Se o campo tiver um desempenho forte, o projeto do ano que vem será muito melhor do que o deste", disse, mirando o futuro. "Essa é minha ambição: dar um passo de cada vez. O primeiro é deixar o Bahia em uma situação confortável", finalizou.

Mudanças

O novo treinador não projeta mudanças significativas para a equipe já na sua estreia. As cinco substituições que o Tricolor terá em campo são por obrigação.

A defesa terá novos laterais: Railan e Raul entram nas vagas de Roniery e Guilherme Santos, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, a zaga também terá como novidade o retorno de Titi, que cumpriu suspensão.

No meio, Emanuel Biancucchi terá mais uma chance de mostrar valor, já que Marcos Aurélio, titular, foi confirmado de última hora como desfalque por estar gripado. O trio de volantes implantado por Charles Fabian continua, com Fahel, Rafael Miranda e Leo Gago.

No ataque, Maxi Biancucchi também receberá mais uma chance, já que o titular Rhayner é outro que está suspenso pelo terceiro amarelo.

Força máxima

Ainda com Petros - que será julgado na segunda por conta de uma suposta agressão ao árbitro da partida contra o Santos -, a equipe de Mano Menezes terá força total para enfrentar o Bahia. A novidade é o retorno do lateral Fágner.

