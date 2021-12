Com novo plano, Bahia tem 4 mil novos sócios em 15 horas

O Esporte Clube Bahia lançou um plano para novos associados na madrugada desta quinta-feira, 25, e, em pouco mais de 15 horas, já conta com mais de quatro mil novos torcedores associados.

A joia, valor pago para aderir à associação, foi reduzida de R$ 300 para R$ 10. A mensalidade permanece os mesmos R$ 40.

Com a mudança no plano para associados, o time espera aumentar de forma significativa o número de sócios, que poderão participar das assembleias - ainda sem direito a voto -, ter vantagem na comprar de ingressos e descontos na compra de produtos nas lojas oficiais.

A medida para reduzir o valor da joia para a adesão de novos sócios foi tomada pelo interventor Carlos Rátis, dois dias após iniciar o recadastramento dos sócios.

"É inadmissível que o clube como o Bahia, com mais de seis milhões de torcedores, tenham apenas 500 sócios pagantes, sendo 300 conselheiros. O Bahia é um bem que ultrapassa a dimensão do próprio bem físico. Queremos associação do torcedor a partir de agora", comentou.

A adesão pode ser feita pela internet, através do site lançado pelo clube, e nas lojas Casa do Tricolor (nos shoppings Capemi, Paralela e Bela Vista), Bora Bahêa Store (no Salvador Shopping) e 88 (no shopping Iguatemi).

adblock ativo