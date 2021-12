Com novo lateral, Bahia treina para pegar São Paulo

Nesta segunda-feira, 8, um dia depois de o lateral-direito Madson ter cometido falhas individuais que resultaram na derrota para o Corinthians, o departamento de futebol do Bahia confirmou a contratação de um novo reforço para o setor.

É o colombiano Angulo, que estava no Cúcuta Deportivo, da Colômbia. O ala se apresentou e treinou normalmente na tarde desta segunda, juntamente com os jogadores que não atuaram no jogo do último domingo, 7, na Arena Fonte Nova.

Angulo, no entanto, ainda não está regularizado e, portanto, não entrará em campo na partida da próxima quarta-feira, 10, contra o São Paulo, no Morumbi. Nesta segunda, o técnico Cristóvão Borges iniciou a preparação para o duelo contra o tricolor paulista.

O treinador do Esquadrão ganhou os reforços dos volantes Diones, que retorna de suspensão, e de Hélder, que se recuperou de uma lesão muscular. Os titulares trabalharam na academia.

O atacante Fernandão, que havia deixado a partida contra o Timão com dores no tornozelo, treinou normalmente e não preocupa para a partida no Morumbi. Madson, no entanto, reclamou de dores na coxa e virou dúvida.

Nesta terça-feira, 9, a delegação tricolor embarca para São Paulo, onde terá uma sequência de dois jogos: além da partida de quarta-feira, jogará no sábado, 13, contra a Ponte Preta, em Campinas.

