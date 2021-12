Com novidades em campo, Bahia aprimora bolas paradas visando o Altos-PI

Repleto de novidades em campo, o Bahia deu sequência, na tarde desta sexta-feira, 26, na preparação para enfrentar o Altos-PI, pela Copa do Nordeste. Além do zagueiro Luiz Otávio, anunciado nesta manhã, o volante Jonas também participou das atividades normalmente. Além dos recém-contratados, os atletas do time transição Marcelo Ryan, Pablo e Chrystian treinaram entre os profissionais.

Para os atletas que começaram jogando na derrota por 2 a 0 contra o CSA, no meio de semana, o preparador físico do clube montou um circuito e aplicou exercícios de força. O restante do plantel ficou sob o comando do fisioterapeuta, que realizou uma atividade de mobilidade articular.

Depois da primeira etapa do treinamento, Dado Cavalcanti assumiu o grupo e treinou exaustivamente as bolas paradas ofensivas e defensivas. Os trabalhos foram encerrados com um tático, onde o comandante montou a provável equipe titular que estará em campo diante do time piauiense.

Antes do fim das atividades, alguns jogadores ainda permaneceram em campo para aprimorar finalizações próximas a grande área.

A única baixa das atividades ficou por conta do volante Matheus Galdezani. Ele realizou um trabalho físico específico, acompanhado pelo preparador Roberto Nascimento.

O Esquadrão encerra a preparação neste sábado, 27, e enfrenta o Altos no domingo, no Estádio Governador Roberto Santos (Pituaçu), pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

