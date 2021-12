Com novidades, Bahia pega Jacuipense e tenta 1º triunfo no ano

Quando algo não está nos conformes, o melhor a fazer é mudar, correto? Pode até ser, mas no caso do Bahia as alterações programadas para o jogo desta quarta-feira, 24, às 20h45, na Fonte Nova, contra o Jacuipense, pela segunda rodada do Baianão, se darão por outro motivo.

Elas fazem parte da estratégia do rodízio, já vista no ano passado e que também dará o tom do primeiro semestre no Tricolor, sempre com prioridade à Copa do Nordeste.

A atividade tática desta terça, 23, no Fazendão, teve portões fechados à imprensa, mas na segunda-feira o técnico Guto Ferreira havia esboçado uma equipe apenas com jogadores que não iniciaram a partida do último domingo, a derrota por 1 a 0 para o Bahia de Feira: Anderson, Nino Paraíba, Rodrigo Becão, Lucas Fonseca e João Pedro Ribeiro; Nilton, Gregore e Vinicius; Marco Antônio, Mena e Edigar Junio.

Caso seja mesmo essa a escalação diante do Jacuipense, mais da metade da equipe fará a estreia na temporada. Um representante desse grupo é o volante Gregore, recém-contratado que foi apresentado nesta terça. “Tive uma passagem rápida pelo profissional do Santos, mas com certeza terei a oportunidade da minha vida aqui, num clube como o Bahia. Vim trabalhar, dar meu melhor todo dia para ajudar a equipe”, disse o mineiro de 23 anos, nascido em Juiz de Fora.

Gregore tem contrato de empréstimo até o fim do ano com o Esquadrão, que, caso queira ficar em definitivo com o jogador, terá de pagar R$ 2 milhões ao São Carlos, clube da Série A-3 do Campeonato Paulista, por 60% de seus direitos econômicos.

Um dos problemas do Bahia nos primeiros jogos de 2018 foi justamente a dificuldade na saída de bola. Um dos objetivos de Gregore é fazer a equipe evoluir neste quesito. Na entrevista coletiva desta terça, ele afirmou que atua tanto como primeiro quanto como segundo volante. E mostrou personalidade ao abordar a situação atual do time, que foi derrotado nos dois primeiros desafios que fez no ano.

“Jogando num clube grande, você vai ter pressão todo dia. Tem que se acostumar a ganhar, e perdemos duas. Agora, vamos para campo com a cabeça boa, cientes do bom trabalho feito. Temos total confiança de que vamos conseguir a primeira vitória no ano”, disse o meio-campista.

Se Gregore tem presença praticamente certa entre os 11 que começam o jogo, Guto pode mexer em algumas peças da equipe que testou na segunda-feira. Uma delas pode envolver o garoto João Pedro Ribeiro, das divisões de base. Ele cederia lugar para o chileno Mena atuar em sua posição de origem, a lateral esquerda. Assim, seria aberta uma vaga nos lados do ataque.

Velhos conhecidos

O duelo desta noite servirá para o Bahia também como um reencontro com vários velhos conhecidos. O Jacuipense, que fará sua estreia no Campeonato Baiano, conta no elenco com nomes como o lateral Paulinho, que atuou no Tricolor entre 2003 e 2007; o meia Danilo Rios, revelação da base lançada em 2006; e o volante Uelliton, cria do Vitória que jogou no Esquadrão em 2014 – sem deixar saudades.

