Com música, Bahia anuncia contratação de Guerra nas redes sociais

Ao som de Zeca Baleiro, o Bahia oficializou no final da tarde desta sexta-feira, 5, a contratação de seu novo reforço, Alejandro Guerra. Por meio das redes sociais, o clube utilizou o trocadilho da canção "Proibida Pra Mim" para fazer menção ao atleta recém-contratado pelo Esquadrão.

"Se não eu, quem vai fazer você feliz? GUERRA", escreveu no Twitter. O venezuelano, de 34 anos, pertence ao Palmeiras e chega por empréstimo até o fim de dezembro deste ano.

Pelo Verdão, desde 2017, o meia disputou um total de 62 partidas e marcou oito gols. Devido a lesões e por opção do treinador, Luiz Felipe Scolari, ele ainda não havia atuado em nenhuma partida nesta temporada.

O nome de Guerra foi oficializado no Boletim Informartivo Diário (BID) da CBF na noite de quinta, 4, e já está apto para reforçar o Esquadrão no duelo diante do Grêmio, na quarta-feira, 10, diante do Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

