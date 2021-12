Com mudanças, Bahia bate Jacuipense em jogo-treino

O Bahia venceu o jogo-treino na tarde desta sexta-feira, 5, contra o Jacuipense, no Fazendão: 2 a 0 - gols de Hernane Brocador e Edigar Junio.

O resultado, porém, não chamou tanta atenção quanto as mudanças feitas pelo técnico Doriva, que escalou o time sem os zagueiros Robson e Gustavo e o atacante Luisinho, titulares contra a Juazeirenese, no domingo. Em seus lugares, jogaram Dedé, Éder e Zé Roberto, respectivamente.

O time formou com: Marcelo Lomba, Hayner, Dedé, Éder e João Paulo; Paulo Roberto, Danilo Pires e Juninho; Edigar Junio, Zé Roberto e Hernane. Sobre as alterações, Doriva só destacou o objetivo de testar Zé Roberto no setor ofensivo.

Pela manhã, parte da equipe profissional disputou um amistoso contra o sub-20 e venceu por 4 a 0, com gols de Jacó (dois), Cristiano e Jeam. Doriva escalou

a equipe com: Jean, Cicinho, Gustavo (Bolívia), Robson e Tinga; Feijão (Yuri), Gustavo Blanco e Rômulo (Max); Jacó, Jeam e Luisinho (Cristiano).

Já o sub-20 atuou com: Isael (Dejair), Marlon (Felipe), Rodrigo, Everson (Jacques) e Júnior (Alisson Borges); Wesley (Júnior), Luis Fernando (Lucas) e Felipinho (Cainan); Maryon, Rodrigo Rodrigues (Geovane Itinga) e Hugo Freitas.

