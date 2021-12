Com mudança, Bahia define time para jogo contra o Grêmio

O contestado lateral-direito Madson deve, mais uma vez, perder o posto de titular do Bahia no jogo deste domingo, 3, contra o Grêmio, às 16 horas (horário da Bahia), em Porto Alegre.

Em treino realizado na manhã desta sexta-feira, 1, no Fazendão, o volante Fabrício Lusa foi escalado no setor, e deve atuar adaptado na vaga de Madson.

Nas outras posições, o time é basicamente o mesmo que o técnico Cristóvão Borges já tinha demonstrado na atividade de quinta-feira.

Na defesa, o zagueiro Démerson continua entre os titulares no lugar de Titi, que fica como opção no banco de reservas. Na lateral-esquerda, Jussandro entra no lugar de Raul.

No meio campo, Fahel assume a vaga de Hélder, suspenso, e Souza atua mais recuado no lugar de Marquinhos Gabriel, que ainda se recupera de lesão. No ataque, Fernandão volta ao time no lugar de Obina, após não atuar contra o Atlético-PR por questões contratuais.

Com isso, o time que deve começar o jogo contra o Grêmio será formado por: Marcelo Lomba; Fabrício Lusa, Demerson, Lucas Fonseca e Jussandro; Fahel, Feijão, Rafael Miranda e Souza; William Barbio e Fernandão.

