Com milésimo gol em Brasileiros, Bahia bate Inter em casa

Em confronto que marcou o milésimo gol do Bahia em Campeonatos Brasileiros, o tricolor derrotou o Internacional por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, 19, na Arena Fonte Nova.

Feijão abriu o caminho para a sétima vitória nesta Série A. Foi dele o gol 1.000 e o primeiro como profissional. O outro foi marcado pelo artilheiro Fernandão. Com o resultado, o Bahia encerra uma sequência de cinco jogos sem vencer.

Agora, o Esquadrão sobe para a 13ª posição na tabela de classificação, com 28 pontos, e abre quatro de distância para o Criciúma, 17º colocado e primeiro time dentro do Z-4. Já o Inter continua na 5ª posição, com 34 pontos.

O Bahia volta a campo no domingo, 22, contra o Botafogo, às 16h, no Maracanã (Rio de Janeiro). Já o Internacional enfrenta a Portuguesa no estádio do Vale, em Caxias do Sul.

Tempos distintos

O primeiro tempo entre Bahia e Internacional traduziu a mentalidade de seus comandantes. Os técnicos povoaram o meio-campo com muitos volantes e o jogo ficou truncado e com muitos erros de passes.

Na segunda etapa, a partida mudou completamente. O Bahia tomou a iniciativa do jogo e logo abriu o marcador com Feijão. O jovem, formado nas divisões de base tricolor, arriscou chute de fora da área e contou com o desvio da zaga colorada para fazer o milésimo gol do Bahia em Campeonatos Brasileiros.

Após o gol, o Bahia sofreu muita pressão do Inter para manter o resultado positivo. O time recuou com quase todos os seus jogadores. No entanto, o Internacional contou com dois algozes para não conseguir estufar a meta tricolor: Lomba e a trave foram providenciais para o Inter não fazer o seu gol.

E, em um contra-ataque, Marquinhos Gabriel deu um belo passe para Fernandão, que, dentro da área, teve frieza para finalizar com categoria e ampliar para o tricolor. O gol não esmoreceu a vontade do Internacional, que ainda finalizou na trave com Rafael Moura. Contudo, a sorte continuou do lado Bahia até o apito final.

