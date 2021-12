Com meia recuperado, Bahia volta aos treinos no Fazendão

Com Pittoni recuperado de lesão, o Bahia voltou aos treinamentos no Fazendão, na manhã desta terça-feira, 11. O meia paraguaio, que sofreu uma lesão na coxa e ficou três rodadas fora do time, participou normalmente das atividades na academia do clube com o elenco.

Na reapresentação, o time considerado titular fez um treino regenerativo, enquanto o restante do grupo realizou um trabalho mais intenso, envolvendo atividade aeróbica e muscular.

O atacante Rafinha, que sentiu dores musculares na coxa ainda no duelo contra o time de Riachão de Jacuípe, fez exame de imagem e espera o resultado para verificar existência de lesão na coxa.

