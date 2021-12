Com Maxi vetado, Bahia encerra preparação para pegar o CRB

O técnico Sérgio Soares finalizou a preparação para encarar o CRB com uma certeza: não vai poder contar com Maxi Biancucchi para a partida que será realizada em Maceió, neste sábado, 23. Apesar do argentino ter participado de um treino especial ao lado de Kieza nesta manhã, o departamento médico tricolor decidiu vetar o jogador para que ele chegue em plenas condições físicas para o próximo jogo.

Maxi ainda se recupera de dores na coxa. Além dele, outros jogadores estão de fora do confronto contra o time alagoano são o volante Bruno Paulista e o atacante Kieza. O meio-campista, com estiramento no joelho, só deve voltar daqui a uma semana. Já o artilheiro, após dez dias de ausência, vem fazendo fisioterapia para acelerar a recuperação da lesão. Apesar da evolução, a previsão do seu retorno está mantida para 5 de junho, diante do Bragantino, pela Série B.

Treino

Antes do treino desta sexta começar, os atletas profissionais e do sub-20 do Bahia participaram de uma palestra com presidente do controle de doping no Brasil. Em seguida, Soares comandou um coletivo tático, onde testou a provável equipe que iniciará o jogo no estádio Rei Pelé. O Esquadrão viaja nesta tarde para Maceió.

