Com Matheus Galdezani, Bahia realiza último treino antes de partida contra o Fortaleza

O Esporte Clube Bahia realizou o último treino do elenco em Salvador nesta quinta-feira, 1, e embarcou para a capital cearense, onde enfrenta o Fortaleza neste sábado, 3, às 16h, na Arena Castelão, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste.

A novidade é o volante Matheus Galdezani, que foi relacionado pela primeira vez. Segundo a assessoria do clube, o dia começou com um vídeo no auditório do CT Evaristo de Macedo, produzido pelo Departamento de Análise e Desempenho (Dade). No campo, o técnico Dado Cavalcanti iniciou com um trabalho dividindo o grupo.

Enquanto o treinador aplicava um treinamento tático somente com a defesa, os auxiliares Cláudio Prates e Pedro Gama comandavam uma atividade de posse de bola e finalização com os meias e atacantes. Na segunda parte, Dado fez um trabalho tático onde escalou a possível equipe titular que inicia o confronto de sábado, 3. Como de costume, o técnico parou a atividade a todo instante para orientar os atletas em campo.

No final, alguns jogadores ainda aprimoraram as finalizações com um treinamento de chutes a gol. O elenco almoça no CT e viaja para Fortaleza à tarde. Na sexta, 2, às 10h, no CT do Ceará, o grupo realiza a última atividade antes do clássico nordestino.

