Com marca própria, Bahia lança novos uniformes na Fonte

A nova coleção de uniformes do Bahia foi lançada na noite desta quinta-feira, 27, em evento realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com isso, o Tricolor se torna o primeiro clube da elite do Brasileirão a possuir uma marca própria de material esportivo, a Esquadrão.

Segundo o clube, os trajes de jogo foram desenhados e escolhidos pela própria torcida. Em março, mais de 400 propostas teriam sido enviadas e servido como base. Após seleção dos três melhores (camisas 1, 2 e 3), 16 mil pessoas votaram entre 3 e 10 de abril para definir os vencedores. Os ganhadores foram Daniel Viana (camisa branca) e Bruno Queiros (camisa listrada).

A linha ainda conta com peças de treinamento, viagem e concentração. Outra novidade é a confecção dos materiais em formas maiores. Por questões comerciais, apenas em novembro será feita a divulgação e venda da camisa 3.

