Com marca inédita, Bahia visita Criciúma nesta terça-feira

Dá para imaginar o quão raro é para um time passar quatro jogos no Campeonato Brasileiro sem sofrer um gol sequer? Para o Bahia, é algo muito difícil. Mas a equipe comandada por Doriva chegou lá, e pode ampliar ainda mais esse feito.

Nesta terça-feira, 14, às 19h15, o Tricolor enfrenta o Criciúma em Santa Catarina, pela 9ª rodada da Série B. Antes tão criticado pela fragilidade da zaga - sobretudo no início deste ano -, o Esquadrão pode chegar à marca de cinco jogos sem ter a defesa vazada.

Em todas as oito vezes que disputou a Série B, por exemplo, o Bahia nunca ficou quatro jogos seguidos sem tomar um gol. Na Série A, é preciso voltar 30 anos para o tempo do Brasileiro com 48 equipes. Em 1986, o time de Orlando Fantoni passou quatro jogos intransponível, entre o final da 1ª fase e o início da seguinte.

Para encontrar algo mais recente, só descendo para aquele que era o abismo da competição nacional em 2007. O Esquadrão largou na Série C sem sofrer gols em oito das nove primeiras rodadas. O time de Arturzinho chegou a ficar cinco jogos consecutivos sem ser vazado - meta que pode ser batida nesta terça pelos comandados de Doriva.

E o que significa para o time passar tantas rodadas assim sem sofrer tentos? Tinga explica: "Quando não tomamos gol, nossa porcentagem de chance de sair com um triunfo aumenta. Estamos muito bem nessa parte, mas não é mérito só da gente que joga ali atrás, mas desde os atacantes. Quando eles pressionam na frente, facilita pra todo mundo".

O jogador, porém, não quer transformar a boa fase da zaga em excesso de confiança: "Tem que ter foco. O campeonato é muito longo e não adianta começar bem e fazer um 2º turno ruim. Tem que trabalhar pra manter esse desempenho".

Sequência boa

Das oito primeiras rodadas da Série B, o Bahia só sofreu gols em duas. Foram cinco tentos, sendo quatro num único jogo, contra o Vasco, na derrota por 4 a 3. O ataque, por outro lado, marcou 14, sendo o terceiro melhor da competição.

Para Doriva, a sequência positiva com esses bons números tem sido fundamental, mas não dá para relaxar: "É preciso lembrar que entre os oito primeiros e os oito últimos tem muitos jogos pelo meio. Tem que manter o foco. O início tá sendo bom e a gente quer chegar na reta final com uma gordura boa para concretizar o sonho da Série A".

Com dores no tornozelo, o atacante Edigar Junio está fora da partida desta terça. Luisinho, que vinha sendo titular da posição, deve entrar no revezamento promovido por Doriva por conta do desgaste e começar no banco. Thiago Ribeiro começaria o jogo. Moisés, que saiu do banco contra o CRB, volta à equipe.

"A gente tem acompanhado (o nível de desgaste dos jogadores) junto com o departamento médico. No momento em que a gente entender que o atleta precisa ser poupado, a gente vai poupar. São muitos jogos, a sequência é desumana, os atletas sentem, principalmente nos minutos finais", explicou o técnico.

O treinador do time catarinense, Roberto Cavalo, também planeja realizar mudanças para não prejudicar seus atletas fisicamente: "Sabemos que o Bahia vem em um momento muito bom, três vitórias seguidas, e existe uma preocupação. Estamos com um desgaste muito grande. Vamos tentar colocar um time descansado para aguentar os 90 minutos".

Manhã de autógrafos

Edigar Junio e Yuri farão manhã de autógrafos nesta terça, às 11h, na Central de Atendimento ao Sócio, no Shopping Capemi. O clube vai distribuir ingressos para o jogo contra o Londrina, no sábado, 18, na Fonte Nova.

