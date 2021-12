Com marca defensiva histórica, Bahia encara Altos pela Copa do Nordeste

Para se ter uma ideia do quanto contar com uma defesa consistente é importante para o técnico Guto Ferreira, o responsável pelo único tento sofrido pelo Bahia nesta temporada está de ‘castigo’.

Autor do gol contra que definiu a derrota por 1 a 0 para o Estudiantes-ARG na Florida Cup, o lateral Tinga não figura mais no grupo principal. Mas aquele jogo foi válido por um torneio amistoso. Em partidas oficiais, a equipe não foi vazada nas cinco partidas disputadas até então.

De acordo com pesquisa feita pela reportagem em conjunto com o historiador Alexandro Ribeiro, esta é a primeira vez em seus 86 anos de existência que o Esquadrão passa os cinco duelos inaugurais (oficiais) do ano sem levar gol. Hoje, às 16h, pelo Nordestão, o time tenta ampliar a marca no confronto em Teresina com o Altos.

Túnel do tempo: o Bahia já iniciou o ano com a disputa do Baianão, da Copa do Nordeste, do Brasileiro e até do Nacional do ano anterior, como ocorreu nas campanhas de título em 1959/60 e 1988/89. Mesmo assim, o melhor que conseguiu foi não ser vazado nas quatro primeiras partidas, como em 1986, quando foi campeão baiano e alcançou as quartas de final do Brasileiro. O time era um dos mais qualificados da história tricolor, com nomes como Zanata, Leandro, Bobô, Zé Carlos e Cláudio Adão.

Outras sequências, independentemente de período do ano, também merecem destaque. Na Série C de 2007 e no Brasileirão de 1977, a equipe permaneceu os mesmos cinco jogos sem levar gol. No Nacional de 1976, sofreu apenas dois tentos nos 11 primeiros embates. Em 1969, nas sete partidas de abertura da temporada, a rede tricolor foi balançada só uma vez.

Todas belas marcas, mas nenhuma semelhante à atual, o que enche de orgulho os componentes do setor defensivo do time. “Temos nos comportado muito bem, o que vai dando confiança. Precisamos manter isso. A equipe toda tem evoluído muito. O elenco assimilou o trabalho e quer fazer um grande 2017”, destacou Eduardo, titular da lateral direita. Na esquerda, joga o colombiano Pablo Armero. Porém, o maior destaque vai para o goleiro Jean, em ascensão na carreira, e para a dupla de zaga formada por Jackson e Tiago, em ótima sintonia.

“[a boa fase da defesa] É fruto de muito treino, de uma base desde o ano passado. Isso facilita o entrosamento. Fico feliz em dar minha parcela de colaboração. Estamos bem servidos não só neste setor e quem ganha com isso é a torcida, que pode esperar muita coisa boa”, afirmou Jackson.

Obviamente, o Bahia está invicto na temporada. Lidera o Estadual e também a Copa do Nordeste. Com quatro pontos, vê no segundo lugar do Grupo B o próprio Altos, com dois. Mantendo a política de dar prioridade ao Regional, o Esquadrão vai com força ‘quase’ máxima para o Piauí. Só o meia Allione será poupado.

Manga Mecânica

Em Teresina, o clube vai reencontrar um velho conhecido: o folclórico atacante Pantico, de 1,65 m de altura e 36 anos, que passou por Bahia (2008) e Vitória (2007) com sucesso de carisma em oposição à deficiência técnica.

No entanto, o jogador não tem sido titular do Jacaré, time profissionalizado apenas em 2015 também conhecido como Manga Mecânica. O apelido surgiu no ano passado e é uma mistura de referências, à histórica seleção holandesa da década de 1970 e à fruta mais popular da cidade piauiense.

Altos x Bahia - 3ª rodada do Grupo B da Copa do Nordeste

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI);

Quando: Domingo, 12, às 16h

Árbitro: José Woshington da Silva

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Fabrício Leite Sales (trio de Pernambuco)

Altos - Alex Alves, Dos Santos, Vitor Salvador, Marcelão e Thiaguinho; Nonato, Jeremias, Leandro Sobral e Esquerdinha; Manoel e Joélson. Técnico: Francisco Diá.

Bahia - Jean, Eduardo, Tiago, Jackson e Armero; Renê Júnior, Edson (Juninho) e Régis; Zé Rafael, Kaynan (Diego Rosa) e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

