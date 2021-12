Com mais um treino à noite, Bahia mantém time titular

Durante a sua estadia em Porto Seguro, o Bahia inventou uma nova 'moda': o treino durante a noite. Nesta segunda-feira, 11, o elenco realizou a sua terceira atividade noturna durante a intertemporada, e o técnico Guto Ferreira aproveitou para trabalhar a equipe titular para enfrentar o Sampaio Corrêa, na sexta, 15, em São Luís.

O goleiro Marcelo Lomba, ainda com dores no tórax, onde sofreu uma fissura, segue fora do time. Em todas as atividades no Sul baiano o titular foi Jean, o que indica que o garoto de 20 anos vai para a sua terceira partida seguida como dono da meta tricolor.

O atacante Hernane, que chegou a ser poupado de alguns treinos em Porto Seguro com dores no tornozelo, trabalhou normalmente nesta segunda e vai para o jogo. A lateral esquerda e o meio-campo seguem sem novidades, respectivamente com João Paulo e Renato Cajá como titulares.

O time montado por Guto teve Jean; Tinga, Jackson, Lucas Fonseca e João Paulo; Feijão, Juninho e Renato Cajá; Luisinho, Edigar Junio e Hernane. Régis, recuperado de lesão, treinou entre os reservas.

A ideia de trabalhar à noite foi para não carregar demais os jogadores: como eles vêm treinando sempre em dois períodos, a comissão técnica achou por bem realizar o primeiro pela manhã e o segundo no período noturno. O clima ameno também ajudaria no desempenho dos jogadores.

Esta terça, 12, é o último dia do Bahia em Porto Seguro. O time embarca na quarta, 13, para São Luís, onde treina na quinta, 14, e enfrenta o Sampaio na sexta, às 21h30. Para a despedida, a equipe vai treinar mais uma vez com os portões abertos para a torcida, às 15h. Mais de 100 crianças de uma escola local foram convidadas para assistir à atividade.

Com 20 pontos, o Tricolor está na 11ª posição na tabela da Série B, sete pontos atrás do G-4 e seis acima da zona de rebaixamento.

