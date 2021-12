Com mais tempo de treino, Bahia fará menos mudanças

Ainda que ao seu modo pouco objetivo, o técnico Guto Ferreira deu a entender após a goleada por 4 a 0 sobre o Moto Club, anteontem, que o Tricolor deixará o rodízio de lado a partir de agora, que está fora da Copa do Brasil.

“O Bahia hoje tem apenas duas competições. Então vamos procurar escalar sempre o melhor”, disse o comandante tricolor. “Podemos rodar um ou outro jogador que estiver numa sequência de partidas. Quando não for esse o caso, sempre vamos procurar botar um time forte em campo, indiferentemente se for pelo Baiano ou pelo Nordeste”.

Até então, com três competições no calendário, o Esquadrão manteve o padrão de escalar os titulares na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, e os reservas no Baiano.

Sendo assim, com o treinador poupando apenas quando houver desgaste, a pergunta que vem à mente é: quem são os 11 titulares de Guto? A verdade é que restam poucas lacunas para preencher.

Sem sofrer gols nos quatro jogos em que atuaram juntos, Jean, Eduardo, Tiago, Jackson e Pablo Armero seguirão formando a defesa titular.

Depois de marcar duas vezes contra o Moto Club, Hernane passou Gustavo em número de gols na temporada (4 a 3) e está confortável no seu posto. Mesma situação vive Régis, artilheiro do Tricolor em 2017, com cinco gols.

Restam dúvidas apenas entre os volantes e pontas. Presente em todos os jogos com os titulares – exceto contra o Fortaleza, o primeiro do ano, quando ainda estava se preparando fisicamente –, Edson parece à frente de Juninho e Renê Júnior, que brigariam pela outra vaga.

Disputa boa

Prejudicado por uma lesão que o tirou de ação por mais de um mês, Allione demonstrou muita qualidade enquanto esteve em campo e parece ter a preferência do comandante e da torcida em relação a Diego Rosa e Zé Rafael.

Estes últimos, aliás, ainda terão no futuro a disputa com Maikon Leite e Edigar Junio, quando os atacantes estiverem ‘prontos’. O primeiro ainda busca a melhor forma física e o outro vem se recuperando de lesão no tendão de aquiles.

Contra o Moto Club, Juninho e Zé Rafael foram titulares nestas vagas ‘em aberto’. Guto, porém, não os garantiu como donos da posição: estariam jogando pelo excesso de partidas dos concorrentes. Éder, inclusive, teria entrado na vaga de Lucas pela mesma razão.

“Os três [Lucas Fonseca, Renê Júnior e Diego Rosa] vinham de duas partidas muito desgastantes [contra Vitória da Conquista e Paraná] e a gente optou pela troca. Vamos ver como será na próxima partida”, explicou Guto.

Com uma semana de treinos pela frente, todo o elenco recebeu folga nesta segunda-feira, 13. O time só joga no domingo, 19, às 16h, contra o Galícia, na Fonte Nova.

