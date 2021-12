Com mais de 25 mil votos, Bahia encerra votação de novos modelos de camisas

Com mais de 25 mil votos, se encerrou nesta terça-feira, 13, a votação que dá direito aos torcedores do Bahia de escolher os uniformes utilizados pelo clube na próxima temporada. Mesmo com o fim da votação, o Tricolor não anunciou os modelos vencedores. Segundo o clube, o resultado será divulgado próxima a data de lançamento para evitar 'pirataria'.

Esta é a segunda vez que o Bahia lançou o concurso que permite que os torcedores do clube produzam e escolham os novos modelos de uniformes utilizados pelo clube. Para este ano foram escolhidos cinco modelos de cada camisa (branca, tricolor, terceiro uniforme). A votação foi aberta na última sexta-feira, 9.

A camisa branca vencedora teve 36% da preferência do público, enquanto a tricolor que venceu contou com a aprovação de 25%. Já o primeiro lugar da terceira camisa recebeu 30% dos votos. Os autores dos modelos vencedores receberão duas camisas, além de um ano de acesso garantido a todos os jogos do Bahia como mandante.

Os uniformes escolhidos serão utilizados durante todo o ano de 2020 e devem ser lançados no fim deste ano.

🎨 Fim da apuração! Após mais de 25 mil votos, a coleção 2020 está escolhida pela torcida, após a própria torcida criar os modelos e enviar ao clube. Assim como ano passado, o resultado só será revelado perto do lançamento em função da pirataria #BBMP pic.twitter.com/8fdp02a6oW — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 13, 2019

adblock ativo