Com Lomba, Maxi e Yuri, Bahia se reapresenta no Fazendão

O Bahia se apresentou para a pré-temporada 2016 na manhã desta segunda-feira, 4, sem qualquer novidade em termos de reforços. As poucas caras novas do elenco já haviam sido anunciadas pelo clube: são eles o meia Juninho e os atacantes Hernane e Luisinho.



Novidade, mesmo, apenas a presença do volante Yuri no Fazendão. O jogador, que pertence ao Olaria, estava por empréstimo no Tricolor até o final do ano passado. Segundo o presidente Marcelo Sant'Ana, o Esquadrão já chegou a um acordo para adquirir o atleta, de 21 anos, em definitivo, restando apenas a assinatura do contrato.



O atacante Maxi Biancucchi, com uma proposta de empréstimo do Santa Cruz, também foi à apresentação. O Bahia e o time pernambucano já teriam chegado a um acordo para a transferência, mas a decisão está nas mãos do jogador, que deve se pronunciar em breve.



Outra presença importante foi a do goleiro Marcelo Lomba, que disputou a Série A do ano passado na Ponte Preta, por empréstimo. O volante Feijão, que estava no Atlético-GO, também retornou e será avaliado pelo técnico Doriva na pré-temporada.



O único jogador que ainda tem contrato e não se apresentou foi o lateral direito Railan, que já assinou um pré-contrato com o Inter de Lages (SC), onde vai jogar a partir de junho, quando acaba seu vínculo com o Esquadrão. O Bahia já comunicou que não conta mais com ele, e o atleta terá que se apresentar nesta semana apenas para decidir o que vai fazer no clube até lá.

