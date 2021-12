Com lesão na panturrilha, Maxi é vetado contra Villa Nova-MG

O elenco do Bahia finalizou nesta quarta-feira, 16, a sua preparação para o jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, às 21h, diante do Villa Nova-MG. No jogo de ida, no dia 19 de março, o Esquadrão empatou, em Nova Lima, por 1 a 1.

Antes da atividade em campo, o técnico Marquinhos Santos passou um vídeo do adversário para os jogadores do Esquadrão. Em seguida, o treinador comandou um treino coletivo tático.

O atacante Maxi Biancucchi sentiu dores na panturrilha e foi vetado para a possível partida desta quinta, 17, caso não seja adiada por conta da greve da PM na Bahia. Se o jogo for confirmado, Rafinha ganha mais uma chance de mostrar seu futebol.

O volante Fahel não treinou por conta de uma dor no pé e é dúvida. Caso não reúna condições, Rafael Miranda deve ser o substituto e jogar ao lado de Uelliton, que volta de suspensão. Na lateral, o garoto Pará segue como titular, já que Guilherme Santos, lesionado na coxa, está fora do jogo.

Já o meia Anderson Talisca, que não treinou com bola na terça, 15, participou normalmente da atividade na manhã desta quarta.

