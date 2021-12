Com lesão na coxa, Wallyson desfalca Bahia por duas semanas

O Bahia vem de três derrotas seguidas e está à beira da zona de rebaixamento no Brasileirão. E, para piorar, o treino desta segunda-feira, 21, causou uma dor de cabeça a mais para o técnico Cristóvão Borges.

O atacante Wallyson, que reclamou de dores durante a partida contra o Flamengo na última quarta-feira, 16, foi diagnosticado com uma lesão na coxa e vai desfalcar a equipe por cerca de duas semanas.

Treino - Na reapresentação dos atletas após o revés diante do São Paulo no domingo, 20, Cristóvão comandou um trabalho com bola somente para os que atuaram menos de 45 minutos na partida. Enquanto os jogadores de linha realizaram somente trabalho regenerativo na academia, o goleiro Marcelo Lomba trabalhou fundamentos da posição.

O comandante tricolor já sinalizou que fará mudanças no time para o duelo decisivo pela Copa Sul-Americana e mesclou o elenco reserva com atletas das divisões de base durante o coletivo. Acompanhado pelos auxiliares, ele observou os jogadores que deve utilizar na quinta-feira.

adblock ativo