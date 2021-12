Com lesão na coxa, Uelliton só retorna após o Mundial

O volante Uelliton é mais um dos que integram a lista dos lesionados no Bahia. Foi confirmado nesta quarta-feira, 28, que o jogador sofreu um estiramento de grau 2 na coxa e ficará de fora dos gramados por até 15 dias, retornado após a Copa.

Além de Uellinton, o Tricolor possui cinco jogadores no departamento médico: Omar, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo; Galhardo, que sofreu uma entorse no tornozelo; Diego Macedo, que deslocou a clavícula; Lincoln, que sofreu entorse no joelho direito; e Rhayner, que se recupera de lesão nas costas.

Para o confronto diante do Santos, na quinta, 29, no Joia da Princesa, em Feira de Santana, o meia paraguaio Wilson Pittoni, recuperado de uma lesão muscular, deve ser o substituto de Uelliton.

De olho nos três pontos, o técnico Marquinhos Santos deve armar uma equipe ofensiva em Feira. Seis atacantes relacionados para o duelo contra o Peixe, entre eles os jovens Erick e Jeam.

