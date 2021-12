Com lesão grau um, Maxi desfalca Bahia contra o Santa

O atacante argentino Maxi Biancucchi vai desfalcar o Bahia no jogo deste domingo, 1, às 16 horas, contra o Santa Cruz, pela quinta rodada da 1ª fase da Copa do Nordeste.

Maxi sofreu uma lesão muscular grau um durante o vitória da última quarta diante do Conquista e, segundo técnico Marquinhos Santos, até poderia jogar na partida em Caruaru, mas será poupado do jogo.

"Não é algo que preocupe. Em conjunto, a comissão técnica achou melhor deixar ele fora para não agravar a lesão. Isso seria prejudicial para ele e para a equipe. O time começou a se encaixar com três jogadores de velocidade. Vamos encontrar o melhor jeito de substituí-lo, seja com um meia chegando de trás ou com um atacante mais fixo", disse Marquinhos na coletiva realizada no Fazendão nesta sexta-feira, 31.

O substituto de Maxi será o atacante Rhanyer, jogador que também foi poupado na última quarta para evitar uma lesão maior.

Com isso, o time deve começar o jogo contra o Santa Cruz com a seguinte escalação: Marcelo Lomba; Madson, Titi, Lucas Fonseca e Guilherme Santos; Fahel, Pittoni, Hélder e Branquinho; Rhayner e Rafinha.

