Com lesão de Mena, Léo ganha vaga no time titular do Bahia

O lateral esquerdo Mena está fora da partida do Bahia neste domingo, 4, às 17h, contra a Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Baiano.

O atleta chileno de 29 anos sentiu dores na coxa direita e foi vetado do confronto. Quem assumirá a vaga na equipe titular é Léo, de 21 anos, que veio para o Esquadrão este ano emprestado pelo Fluminense-RJ.

Léo começou a temporada como titular, mas, nas últimas partidas, acabou perdendo a posição para o experiente Mena. Para Léo, é normal a preferência de Guto por outro atleta para a posição, mas ele garante que está lutando para garantir seu espaço.

“Na primeira rodada, o professor Guto me utilizou. Depois, colocou o Mena para jogar também. É uma das características dele, modificar um pouco a equipe. Isso é normal. Não sei muito o que está acontecendo com Mena, como ele se machucou. Mas venho fazendo o meu trabalho. Tenho feito o meu melhor nos jogos. É continuar focado, tranquilo. Quando a oportunidade surgir, estou aqui para servir”.

O importante é jogar

Mesmo tendo perdido a posição na equipe titular, Léo esteve em campo, seja entre os onze iniciais ou vindo do banco, em sete dos dez jogos do Esquadrão em 2018.

“O importante é estar jogando. Não vim aqui para passear, eu vim aqui para jogar. É meu trabalho. Acho que nenhum atleta tem que estar satisfeito de estar no banco, mas tem que ter o respeito pelo companheiro que está jogando quando você não joga. Isso é natural, mas você tem que se cobrar para estar em campo. Você é contratado para trabalhar, treinar e para jogar. Tem que ser o desejo de qualquer jogador estar em campo”.

Léo ainda comentou sobre a importância de vencer o confronto direto contra a Juazeirense, na luta por uma vaga nas semifinais do Baianão.

“Acho que temos total consciência da responsabilidade que a gente tem. Temos que ir lá e buscar um bom resultado. Sabemos que não tem nada garantido”.

No treino desta quinta-feira, 1º, no Fazendão, o técnico Guto Ferreira comandou o primeiro trabalho tático da semana, no qual escalou o provável time que iniciará o jogo em Juazeiro.

A principal novidade foi a escalação do lateral direito João Pedro no meio de campo. Com isso, Guto colocou na atividade a seguinte escalação: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Douglas Grolli e Léo; Gregore, Allione e João Pedro; Élber, Edigar Junio e Kayke. Já a equipe considerada reserva treinou com: Rafael Santos; Luis Fernando, Rodrigo Becão, Everson e João Pedro Ribeiro; Nilton, Edson e Elton; Régis, Marco Antônio e Júnior Brumado.

O meia Zé Rafael, suspenso com o terceiro cartão amarelo, e o meia Vinicius, punido pela confusão após comemorar um gol no Ba-Vi de forma provocativa, fizeram atividades a parte com atletas da base.

O zagueiro Tiago, com dores na panturrilha, fez tratamento no departamento médico e é dúvida para o confronto de domingo em Juazeiro.

