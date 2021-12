Com lesão de Edigar Junio, Hernane tem dever de artilheiro acentuado

Pelo menos neste primeiro mês de temporada, Hernane não terá a companhia do vice-artilheiro do Tricolor em 2016, Edigar Junio. E o efeito disso é óbvio: a cobrança por gols ficará ainda mais em cima do camisa 9.

Sem outro atacante de beirada de ofício no elenco para substituir Edigar, o técnico Guto Ferreira terá que colocar três armadores em torno do centroavante nestes primeiros jogos do ano: Allione pela ponta direita, Zé Rafael na esquerda e Régis centralizado.

Dos três meias, quem mais marcou gols em toda a carreira foi Régis, com 26. Zé Rafael tem 13, enquanto Allione fez 12. Apenas para efeito de comparação, Hernane, que em 2016 não teve uma das temporadas mais prolíficas, marcou 21 no ano – mais do que dois dos seus companheiros já fizeram profissionalmente e pouco menos do que Régis.

A queda do faro de gol no ataque se torna ainda mais nítida quando observada a produção de Edigar Junio: foram 16 gols na última temporada. Na carreira, o camisa 11 do Esquadrão tem 53 tentos anotados, mais do que Zé Rafael, Allione e Régis juntos.

“Gostei muito de jogar ao lado de Edigar no ano passado. Ele dá uma sustentação melhor ao ataque, é muito bom no corpo a corpo e consegue segurar a bola na frente”, elogiou Hernane. “Infelizmente o futebol tem dessas, de no início da temporada ter uma lesão. Mas isso não preocupa, a volta dele será rápida”.

Apesar da perda do seu companheiro predileto, o camisa 9 elogiou Allione: “Eu só conheço ele de jogar contra, mas sei que é um atleta velocista e que tem totais condições de ajudar a gente na competição”.

Bem servido

Se por um lado a cobrança por gols sobre o centroavante será maior, pelo lado positivo ele estará rodeado de bons meias para municiá-lo. E a ajuda será bem-vinda caso Hernane queira de fato atingir a meta que colocou para si em 2017.

“A minha meta particular é em todo ano superar o ano anterior em número de gols. E este ano não é diferente, espero que seja melhor do que 2016 e quem sabe eu possa brigar pela artilharia do Brasil novamente”, disse.

Em 2013, quando foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, o camisa 9 ficou perto de ser o artilheiro do país no ano. Foram nada menos que 36 gols em 58 jogos.

O atacante, no entanto, alerta que deve demorar um pouco para entrar em ritmo na nova temporada: “Acredito que só em seis ou sete partidas eu comece a ganhar o ritmo ideal para as competições. Temos que tentar nos aperfeiçoar o mais rápido possível”.

“[Amanhã (quinta-feira), contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste] Infelizmente será a nossa primeira partida oficial no ano, enquanto o Fortaleza já teve algumas [três, pelo Cearense]. Por isso eles estão à nossa frente e vêm embalados pela vitória no clássico [1 a 0 sobre o Ceará]”, completou.

Nesta terça-feira, 24, o grupo começou a tarde assistindo a jogos do Fortaleza e depois desceu para o campo, onde Guto repetiu a equipe de segunda, 23, com Allione como titular.

Regularizados

Nesta terça, o Tricolor conseguiu regularizar junto à CBF mais oito atletas do seu elenco, que estão liberados para enfrentar o Fortaleza nesta quinta, 26, às 21h30, pela estreia do Esquadrão na Copa do Nordeste. Foram eles Edigar Junio, Anderson, Juninho (renovações), Armero, Matheus Reis, Allione, Matheus Sales e Zé Rafael.

Das novidades do elenco para 2017, restam apenas o volante Edson e o lateral direito Wellington Silva, que de qualquer forma não teria condições de jogar, já que ainda trabalha fisicamente. Eduardo, Gustavo e Diego Rosa já haviam aparecido na lista.

adblock ativo