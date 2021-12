Com jogo adiado, Bahia realiza treino no Fazendão

Antes de saber que a greve da Polícia Militar (PM-BA) terminaria, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou o jogo do Bahia com o Villa Nova-MG, pela Copa do Brasil, que aconteceria nesta quinta-feira, 17, para o dia 23 (quarta-feira), às 19h30, na Fonte Nova.

A partida com o Cruzeiro, no domingo, às 16h, também na Fonte, está mantido. O elenco, então, trabalhou posse de bola no Fazendão.

Fahel voltou a sentir dor no pé e foi para a academia. Maxi, com dor na panturrilha, e Guilherme Santos, com lesão na perna, fizeram tratamento com os médicos. Eles são dúvidas para encarar a Raposa.

Nesta quinta, o clube anunciou a renovação de contrato de Marcelo Lomba até o final de 2017. O vínculo anterior terminaria no final deste ano.

